В апреле усилился спад промышленного производства в Донецкой области

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–апреле 2020 года по сравнению с январем–апрелем предыдущего года сократилось на 10,5%. В апреле объем продукции был на 17,0% меньше, чем в марте 2020 года, и на 23,1% меньше, чем в апреле 2019 года.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В апреле не наблюдалось сезонного оживления в металлургическом комплексе. Наоборот, ситуация заметно ухудшилась вследствие снижения спроса как в Украине, так и на внешних рынках сбыта. Производство плоских полуфабрикатов из нелегированной стали уменьшилось в области на треть и против предыдущего месяца, и по сравнению с апрелем 2019 года, плоских полуфабрикатов из легированной стали – вдвое. Общий объем продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий сократился в апреле по сравнению с мартом 2020 года на 26,1%, по сравнению с апрелем 2019 года – на 26,7%, что привело к спаду с начала года по сравнению с январем–апрелем 2019 года на 2,9% (за І квартал был прирост на 6,0%).

Утрачена положительная динамика и в машиностроении. В апреле 2020 года объем произведенной продукции остался на уровне предыдущего месяца, а по сравнению с апрелем 2019 года сократился на 19,3%. Если в январе–марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года машиностроительное производство увеличилось на 1,9%, то в январе–апреле – уменьшилось на 4,8%.

В результате спад с начала 2020 года зафиксирован во всех без исключения основных видах промышленной деятельности региона. Кроме металлургии и машиностроения, уменьшился по сравнению с январем–апрелем 2019 года выпуск продукции в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 2,7%, производстве химических веществ и химической продукции – на 11,7%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 13,7%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 15,6%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 18,3%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 21,4%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 29,4%.

В апреле обострились проблемы топливно-энергетического комплекса. Объем угледобычи сократился по сравнению с мартом 2020 года на 38,1%, против апреля 2019 года – на 37,5% и составил 0,6 млн т, что стало минимальным месячным показателем за все предыдущие годы.

В январе–апреле 2020 года по сравнению с январем–апрелем 2019 года добыча рядового угля уменьшилась на 14,8% и составила 3,6 млн т. Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 3,1 млн т, что по сравнению с январем–апрелем 2019 года меньше на 12,5%.

Производство электроэнергии в январе–апреле 2020 года составило 3,5 млрд.кВт·час, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года меньше на 28,4%. В апреле 2020 года нагрузка на генерирующие мощности электростанций области в единой энергосистеме Украины оставалась на уровне предыдущего месяца, а по сравнению с апрелем 2019 года сократилась на 38,6%.