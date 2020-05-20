Вступил в силу закон о банках, необходимый для кредита МВФ

В субботу, 23 мая, вступил в силу закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности (№590-IX), необходимый для сотрудничества с Международным валютным фондом.

Закон, который еще называют “антиколомойским” и “антимошенническим”, накануне обнародовали в парламентской газете “Голос Украины”. И, согласно документу, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть сегодня.

Верховная Рада приняла закон о банках №2571-д 13 мая. После этого в парламент внесли два проекта постановлений, которые блокировали подписание закона спикером и главой государства. Однако 19 мая депутаты отказались их поддержать.

Через два дня председатель парламента Дмитрий Разумков подписал этот закон и передал на подпись президенту. В тот же день, 21 мая, документ вернули в Раду с подписью Владимира Зеленского.

На подписание “антиколомойского” закона сразу отреагировали в МВФ. Директор пресс-офиса фонда Джерри Райс заявил, что документ “усиливает процесс урегулирования в банковской сфере и обеспечивает гарантии использования государственных ресурсов”.

В свою очередь в Нацбанке назвали подписание закона о банках важной вехой на пути Украины к новой программе сотрудничества с МВФ.