0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 58 0

Как изменился рынок труда в области потребительских товаров за время карантина (исследование)

Как изменился рынок труда в области потребительских товаров за время карантина (исследование)

Больше половины игроков FMCG (FMCG – от английского fast moving consumer goods, товары повседневного спроса) отметили ухудшение продаж. Таких 58,2%. Только 20% компаний сохранили стабильность этого показателя. А 10,9% опрошенных бизнесов отметили, что продают даже больше.

Об этом свидетельствуют результаты опроса robota.ua.

Как отмечается в исследовании, почти треть работодателей с FMCG «заморозили» вакансии. 21,1% компаний оставили все вакансии открытыми, столько же — продолжают набор «на замену». Часть компаний отметила, что вакансии (большинство или некоторые) утратили актуальность. Новые открыли 10,5%.

Большинство компаний не изменили уровень зарплат сотрудников. Таких 69,1%. И только отдельные компании были вынуждены предложить кандидатам на вакансии или меньшие суммы, чем раньше, или немного увеличили их.


Инфографика: robota.ua

В части FMCG-компаний вырос спрос на работников производства и продавцов. В 22,8% опрошенных работодателей структура спроса такая же, как и раньше. В то же время часть респондентов отметили, что активнее ищут сотрудников на производство, продажи, логистику, финансы, полевых специалистов, менеджеров среднего звена и тому подобное.

Большинство работодателей сохранит персонал. Такие оптимистичные планы имеют 69,1% компаний. А 10,9% представителей отрасли отметили, что потребность в персонале возросла. В других или уже состоялись, или запланированы сокращения персонала (на 10-50%).

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.