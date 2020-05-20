Как изменился рынок труда в области потребительских товаров за время карантина (исследование)

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Больше половины игроков FMCG (FMCG – от английского fast moving consumer goods, товары повседневного спроса) отметили ухудшение продаж. Таких 58,2%. Только 20% компаний сохранили стабильность этого показателя. А 10,9% опрошенных бизнесов отметили, что продают даже больше.
Об этом свидетельствуют результаты опроса robota.ua.
Как отмечается в исследовании, почти треть работодателей с FMCG «заморозили» вакансии. 21,1% компаний оставили все вакансии открытыми, столько же — продолжают набор «на замену». Часть компаний отметила, что вакансии (большинство или некоторые) утратили актуальность. Новые открыли 10,5%.
Большинство компаний не изменили уровень зарплат сотрудников. Таких 69,1%. И только отдельные компании были вынуждены предложить кандидатам на вакансии или меньшие суммы, чем раньше, или немного увеличили их.
Инфографика: robota.ua
В части FMCG-компаний вырос спрос на работников производства и продавцов. В 22,8% опрошенных работодателей структура спроса такая же, как и раньше. В то же время часть респондентов отметили, что активнее ищут сотрудников на производство, продажи, логистику, финансы, полевых специалистов, менеджеров среднего звена и тому подобное.
Большинство работодателей сохранит персонал. Такие оптимистичные планы имеют 69,1% компаний. А 10,9% представителей отрасли отметили, что потребность в персонале возросла. В других или уже состоялись, или запланированы сокращения персонала (на 10-50%).
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