Из-за коронавируса НБУ изменит стратегию развития финсектора-2025

Национальный банк, учитывая влияние пандемии коронавируса на ключевые показатели, решил изменить стратегию развития финансового сектора-2025.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что на прошлой неделе представители Нацбанка встретились в Zoom с представителями Минэкономики, Минцифры, финансовыми регуляторами и представителями страхового бизнеса и финтех-компаний.

“Обсудили ход выполнения Стратегии, влияние коронавируса на ключевые показатели, а также новые проекты. Думаем, как дать толчок развитию финансового рынка и экономики”, – говорится в сообщении.

По результатам встречи, в частности, решили, что рынок страхования жизни должен получить больше стимулов для развития.

“В частности, следует рассмотреть возможность передать страховщикам функции, которые сейчас выполняет Фонд социального страхования. Это позволит сохранить гарантии для работников и одновременно улучшить качество предоставления им услуг. Но и надзор за страховщиками следует улучшить”, – пояснили в Нацбанке.

“Кибербезопасность – ко времени. Необходимо уделить этому вопросу больше внимания в Cтратегии. Национальный банк готов возглавить это направление и работать над внедрением международных стандартов кибербезопасности в финансовом секторе. Конечно, в диалоге с финтех-компаниями.

Работу над усилением цифровой грамотности населения также нужно учесть в Стратегии и предусмотреть там новые проекты. По этому направлению Нацбанк будет активно сотрудничать с Минцифры. Кстати, один такой совместный продукт уже есть – образовательный сериал “Цифровые деньги» (https://bit.ly/2ZtotV0) на портале “Дія”, – говорится в сообщении.

Нацбанк предлагает скоординировать действия государственных органов при выполнении Стратегии таким образом, чтобы максимально приблизить украинский рынок финансовых услуг к получению статуса внутреннего рынка ЕС.

Также в НБУ считают, что следует поработать над развитием широкополосного доступа в Интернет для населения.

“Открытые государственные реестры – это одно из безусловных достижений последних лет. Их нужно развивать и в дальнейшем. В Стратегии следует учесть амбициозную цель облегчить доступ ко всем реестрам финансового рынка, в частности внедрив обмен информацией через API”, – добавили в регуляторе.

Все наработки НБУ отправит на рассмотрение комитета по финансовому развитию при Совете по финансовой стабильности, который утвердит их и тогда официально добавит в Стратегию-2025.