Цену на газ для населения снизили на 21%

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В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для населения снизилась на 21% по сравнению с апрелем 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Стоимость газа в мае – до 2,3 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).
В “Нафтогазе” отметили, что с начала года цена ПСО снизилась на 51%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.
По данным аналитиков НАК «Нафтогаз Украины», в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где из-за основательной подготовки к предыдущему отопительному сезону и теплой зимы накопился фактически годовой объем добычи газа государством – 17,5 млрд кубометров.
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