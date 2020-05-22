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Зеленский пообещал регионам новую кредитную программу для ремонта дорог

Зеленский пообещал регионам новую кредитную программу для ремонта дорог

Областные государственные администрации получат возможность привлекать дополнительное финансирование под местные гарантии для проведения ремонтов и строительства дорог местного значения.

Об этом Президент Владимир Зеленский сообщил во время селекторного совещания по строительству дорог местного значения, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, механизм привлечения этих средств был наработан в совместном проекте Офиса президента, правительства и “Укравтодора”, а соответствующие законопроекты для привлечения дополнительного финансирования на обновления местных дорог уже зарегистрированы в Верховной Раде.

Зеленский отметил, что тесное сотрудничество правительства, парламента, Нацбанка и местных властей поможет эффективному обновлению дорог.

“Сегодня чрезвычайно важно сделать кредитную ставку более низкой и фиксированной, потому что никто не заинтересован брать кредиты, если высокая плавающая ставка”, – сказал президент.

В свою очередь участники совещания доложили, что в среднем по области использовали на обновление местных дорог 30% доведенных ассигнований с начала года. Однако в отдельных регионах этот показатель не превышает 5-10% из-за неготовности проектно-сметной документации на объекты ремонта, запланированные в 2020 году.

Президент призвал ускорить реализацию проектов, на которые государство уже направило деньги. Также президент призвал каждую область предоставить программы обновления всех местных дорог в своих регионах.

По материалам Espreso.tv
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