Миграционная служба ослабляет карантинные ограничения с 25 мая

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Согласно решению правительства, с 25 мая Государственная миграционная служба Украины ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина.
Об этом сообщается на сайте ГМС.
Какие послабления произойдут:
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В то же время Миграционная служба призвала во время посещения подразделений соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции.
Инфографика: ГМС
Напомним, Кабинет Министров на заседании 20 мая принял решение продлить карантин в Украине до 22 июня, однако некоторые ограничения ослабят.
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