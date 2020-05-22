0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 348 0

Миграционная служба ослабляет карантинные ограничения с 25 мая

Миграционная служба ослабляет карантинные ограничения с 25 мая

Согласно решению правительства, с 25 мая Государственная миграционная служба Украины ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина.

Об этом сообщается на сайте ГМС.

Какие послабления произойдут:

  • подавляющее большинство территориальных подразделений ГМС будут работать по обычному графику работы (кроме подразделений Киева и Киевской области, подразделений в Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях);

Читайте также: МИНЗДРАВ утвердил рекомендации для пассажирских автоперевозок на период карантина

  • сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг – граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу, предоставляемую ГМС (кроме указанных областей);
  • восстанавливается работа сервиса “Электронная очередь” (кроме указанных областей).

В то же время Миграционная служба призвала во время посещения подразделений соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции.


Инфографика: ГМС

Напомним, Кабинет Министров на заседании 20 мая принял решение продлить карантин в Украине до 22 июня, однако некоторые ограничения ослабят.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.