Миграционная служба ослабляет карантинные ограничения с 25 мая

Согласно решению правительства, с 25 мая Государственная миграционная служба Украины ослабляет ограничения, установленные в связи с введением в Украине карантина.

Об этом сообщается на сайте ГМС.

Какие послабления произойдут:

подавляющее большинство территориальных подразделений ГМС будут работать по обычному графику работы (кроме подразделений Киева и Киевской области, подразделений в Волынской, Закарпатской, Ровенской и Черновицкой областях);

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сняты ограничения относительно порядка предоставления административных услуг – граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства смогут получить любую услугу, предоставляемую ГМС (кроме указанных областей);

восстанавливается работа сервиса “Электронная очередь” (кроме указанных областей).

В то же время Миграционная служба призвала во время посещения подразделений соблюдать рекомендации Министерства здравоохранения Украины относительно уменьшения влияния и передачи вирусной инфекции.



Инфографика: ГМС

Напомним, Кабинет Министров на заседании 20 мая принял решение продлить карантин в Украине до 22 июня, однако некоторые ограничения ослабят.

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