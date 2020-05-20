С начала года более тысячи киевлян заключили договоры на реструктуризацию долга за коммунальные услуги

В январе-марте 2020 года с населением Киева было заключено 1032 договора по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 9188,5 тыс. грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 2307,2 тыс. грн.

Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.

На конец марта задолженность населения:

по уплате за поставку тепловой энергии и горячей воды составила 5191,1 млн грн;

за управление многоквартирным домом – 914,7 млн грн;

за централизованное водоснабжение и водоотвод – 754,5 млн грн;

за поставку и распределение электрической энергии – 377,9 млн грн;

за поставку и распределение природного газа – 310,7 млн грн;

за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,7 млн грн.

В марте 2020 г. населением города уплачено за жилищно-коммунальные услуги 1820,2 млн грн (94,1% начисленных за этот период сумм).

Справка Finance.ua:

Киевляне, которые имеют долги за холодную воду, могут заключить договор реструктуризации и оплачивать задолженность частями.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №2458 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

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