С начала года более тысячи киевлян заключили договоры на реструктуризацию долга за коммунальные услуги

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В январе-марте 2020 года с населением Киева было заключено 1032 договора по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 9188,5 тыс. грн. Сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 2307,2 тыс. грн.
Об этом сообщает Главное управление статистики Киева.
На конец марта задолженность населения:
В марте 2020 г. населением города уплачено за жилищно-коммунальные услуги 1820,2 млн грн (94,1% начисленных за этот период сумм).
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