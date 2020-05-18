Ощадбанк расширил возможности для бизнеса получить доступные кредиты 5-7-9%

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Ощадбанк расширил возможности предпринимателей, желающих получить кредит в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».
Об этом сообщает пресс служба банка.
“Бизнес-клиенты уже могут подавать заявки в банк по финансированию по обновленной программе”, – говорится в сообщении.
Основные обновления условий программы:
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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