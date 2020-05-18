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Ощадбанк расширил возможности для бизнеса получить доступные кредиты 5-7-9%

Ощадбанк расширил возможности для бизнеса получить доступные кредиты 5-7-9%

Ощадбанк расширил возможности предпринимателей, желающих получить кредит в рамках государственной программы поддержки малого бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».

Об этом сообщает пресс служба банка.

“Бизнес-клиенты уже могут подавать заявки в банк по финансированию по обновленной программе”, – говорится в сообщении.

Основные обновления условий программы:

  • увеличена максимальная сумма кредита с 1,5 млн до 3 млн грн;
  • расширен круг субъектов предпринимательства, которые могут воспользоваться программой. Теперь подавать заявки на кредит могут предприниматели с годовым доходом до 100 млн грн, а для кредитов на рефинансирование – до 10 млн евро;
  • расширен перечень целей, на которые предприниматели могут брать кредит. К прежнему списку добавляется приобретение нежилой недвижимости (без права ее передачи третьим лицам), приобретение франшизы для реализации субъектом предпринимательства инвестиционного проекта, финансирование оборотного капитала как части инвестиционного проекта;
  • начато льготное кредитование субъектов предпринимательства на покрытие постоянных операционных расходов (по выплате зарплаты, аренды, охраны, коммунальных услуг и т.д.) для преодоления последствий COVID-19 под 3% годовых;
  • начато льготное кредитование предприятий – производителей лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования под 3% годовых;
  • предусмотрена возможность рефинансирования кредита любого банка под 0% годовых (такая ставка будет действовать до апреля 2021 года).

Справка Finance.ua:

  • С начала действия программы предприниматели получили кредиты в Ощадбанке на общую сумму более 87 млн ​​грн.
  • Банки-партнеры госпрограммы Доступные кредиты “5-7-9%” за 100 дней выдали 462 кредита на общую сумму 283,5 млн грн.
  • Чаще всего отказывали в выдаче кредита из-за необоснованности бизнес-плана, недостаточной платежеспособности, низкой деловой репутации.

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По материалам Finance.UA
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