Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 11

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Компания Google обновила страничку с описанием новшеств и возможностей Android 11 на официальном сайте для разработчиков, после чего там появились визуальные индикаторы актуальных стандартов мобильной связи, чтобы было просто различать технологии.Всего Google ввела в Android 11 пять индикаторов: LTE – обычный 4G LTE+ – 4G с агрегацией несущих частот 5Ge – LTE Advanced Pro 5G – 5G NR, использующий диапазоны ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz) 5G+ – 5G NR на миллиметровых волнах (mmWave). Для обычных пользователей, не следящих за новостями из мира современных технологий, эту систему маркировки не назовешь понятной даже с большой натяжкой.
Но самые большие вопросы к маркировке 5Ge. На самом деле за ней скрывается технология LTE Advanced Pro (да, привет lifecell c ее 4.5G). И хотя стандартом LTE Advanced Pro закреплены впечатляющие теоретические скорости до 3 Гбит с (с агрегацией несущих), он является преемником LTE Advanced, а не 5G.
Еще в 2018 году компания AT&T, являющаяся одним из крупнейших сотовых операторов США пыталась переименовать свою сеть LTE Advanced на “5G E”, и значок даже появился на iPhone. Но в итоге ничего хорошего из этого не вышло, против оператора был даже подан иск. И опять-таки невольно вспоминается спор АМКУ и lifecell по поводу 4.5G.
В итоге выходит, что настоящая связь следующего поколения – та, что соответствует спецификации 5G NR, утвержденной 3GPP в 2017 году – это 5G и 5G+. Но и в этом случае все достаточно запутанно, поскольку эти две технологии довольно-таки разные с точки зрения возможностей и ограничений.
“5G” подразумевает использование диапазона ниже 6 ГГц – большой (радиус действия) охват, но прирост скорости по сравнению с 4G с агрегацией несущих минимальный, тогда как “5G+” использует волны миллиметрового диапазона mmWave (диапазон частот от 24 ГГц до 90 ГГц) – скорости в несколько гигабит, но сигнал легко блокируется деревьями, дождем и даже рукой.Остается вспомнить, что в Украине запуск связи следующего поколения 5G планируется в 2022 году, а точнее будет сказать планировался, так как сроки назывались до того, как случился коронавирус. Положительной новостью является то, что расширению покрытия 4G LTE пока ничего не угрожает. Буквально на днях в конфликте между НКРСИ и “Интертелекомом” произошел позитивный сдвиг – оператор внял рекомендациям регулятора и согласился освободить спектр.
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