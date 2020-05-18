Минфин подсчитал потери от неуплаты налогов на недвижимость

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Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество, из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, наносит до 2 млрд грн убытков местным бюджетам ежегодно. По оценкам экспертов, до 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
“С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переносу архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это позволит налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств”, – отмечают в Минфине.
База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, рассчитывается на основании данных Реестра.
По подсчетам министерства, проведение на должном уровне указанной работы в этом году позволит, по пессимистическому прогнозу, дополнительно привлечь (при действующих ставках налога) в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд гривен.
По итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты поступило 4,9 млрд грн, а за 2018 год – 3,7 млрд гривен.
Напомним, размеры налога в 2020 году:
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