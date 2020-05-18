Минфин подсчитал потери от неуплаты налогов на недвижимость

Неуплата налога на недвижимое жилое и нежилое имущество, из-за отсутствия полной базы объектов налогообложения в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество, наносит до 2 млрд грн убытков местным бюджетам ежегодно. По оценкам экспертов, до 40% такого имущества отсутствует в Государственном реестре.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

“С целью увеличения поступлений в местные бюджеты налога на недвижимое имущество органы местного самоуправления должны обеспечить полноценную работу по информационному наполнению Государственного реестра прав на недвижимое имущество и переносу архивной информации о правах собственности на недвижимое имущество с бумажных носителей в электронную базу. Это позволит налоговым органам получить соответствующую информацию для начисления соответствующих обязательств”, – отмечают в Минфине.

База налогообложения объектов жилой и нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, рассчитывается на основании данных Реестра.

По подсчетам министерства, проведение на должном уровне указанной работы в этом году позволит, по пессимистическому прогнозу, дополнительно привлечь (при действующих ставках налога) в местные бюджеты в 2021 году около 2 млрд гривен.

По итогам 2019 года от уплаты налога на недвижимое имущество в местные бюджеты поступило 4,9 млрд грн, а за 2018 год – 3,7 млрд гривен.

Напомним, размеры налога в 2020 году:

устанавливают по своему решению сельские, поселковые, городские советы или советы объединенных территориальных общин, которые созданы согласно закону и перспективному плану формирования территории общин, в зависимости от места расположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости;

ставка налога на общегосударственном уровне ограничена – не более 1,5% от минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года за 1 квадратный метр;

в 2020 году размер минимальной заработной платы составляет 4723 грн., таким образом, максимальная ставка налога составит 70,84 грн за 1 кв. м.

в 2020 году налог уплачивается за 2019 год.

Справка Finance.ua:

Налог на жилую недвижимость уплачивают физические лица – собственники жилой недвижимости, если площадь жилья, находящегося в их собственности, превышает установленный лимит – льготную площадь (независимо от количества объектов).

Что облагается налогом: квартиры площадью более 60 кв. м; частные дома площадью более 120 кв. м. Налог уплачивают за площади недвижимости, которые превышают установленный лимит, к примеру, если площадь квартиры 80 кв. м, то налог будет начислен за 20 кв. м.

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