SkyUp за год вдвое увеличил количество рейсов

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines за последний год своей деятельности осуществила 10 940 рейсов и перевезла более 1,7 миллиона пассажиров.

Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании.

“21 мая украинский лоукостер SkyUp Airlines отмечает вторую годовщину со дня выполнения первого рейса. За второй год полетов SkyUp выполнил 10 940 рейсов и перевез 1 721 221 пассажира, удвоив свои прошлогодние результаты – 5 203 рейса и 870 000 пассажиров соответственно. За год программа полетов расширилась с 31 до 45 регулярных и с 15 до 74 чартерных внутренних и международных направлений”, – сообщают в авиакомпании.

Самые популярные направления регулярных рейсов: Тбилиси, Барселона, Батуми, Ларнака, Аликанте.

Чартеры чаще всего летали в Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Монастыр, Анталию и Тивату.

Как улучшают сервис:

во время заказа билета можно добавить к нему услугу питания;

зарегистрировать своего домашнего любимца для совместного путешествия;

Читайте также: Продажа билетов: АМКУ предоставил рекомендации авиакомпаниям

купить билет частями;

для пассажиров внутренних рейсов тестируется онлайн-регистрация, после чего эта услуга будет вводиться и для международных рейсов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫