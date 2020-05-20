Аналитики назвали причины для укрепления гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Население Украины стало меньше покупать валюты из-за снижения психологического фактора. Также укреплению гривны помогли снижение импорта энергоносителей и машиностроительной продукции.
В частности, директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник рассказал, что кризис, умноженный на карантин, существенно уменьшил общую тенденцию к покупкам.
“Карантин в целом уменьшает активность людей: по большинству сегментов продажи просели. Это приводит к уменьшению потребления импорта, что в свою очередь вызывает уменьшение спроса на покупку валюты”, – пояснил эксперт.
Укреплению гривны помогло не только снижение импорта энергоносителей, но и машиностроительной продукции, говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук. И вместе с тем, по его словам, наблюдались достаточно стабильные объемы экспорта продтоваров, железной руды и IT-услуг.
Динамику курса, как считает аналитик, также подкрепила стабильная ситуация на рынке госдолга – отток вложений иностранных инвесторов был незначительным, особенно на фоне других стран. Эксперты также обращают внимание, что население стало меньше покупать валюты из-за снижения психологического фактора.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua 🤑
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%Вчера, 12:00 - 7358 16
Админсуд Киева отменил пешеходную зону на Контрактовой площадиВчера, 12:45 - 1239 7
Для ипотеки под 10% нужны депозиты под 5%Вчера, 21:00 - 731 5
Повышение акциза на сжиженный газ и дизельное топливо ударит по украинцам, - экспертВчера, 21:31 - 930 4
Названы области, где не будут ослаблять карантинВчера, 13:18 - 1656 4
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие неделиВчера, 14:00 - 8448
Банки снизят ставки по депозитам ниже 10%Вчера, 12:00 - 7358 16
Кличко рассказал, в чем заключаются проблемы с недостроями «Укрбуда»Вчера, 15:01 - 2508 2
Межбанк: пятница усилила долларВчера, 18:35 - 1952
Названы области, где не будут ослаблять карантинВчера, 13:18 - 1656 4
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 11Вчера, 12:22 - 209
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 619
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 927
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1321
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2062 3