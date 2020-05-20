Аналитики назвали причины для укрепления гривны

Население Украины стало меньше покупать валюты из-за снижения психологического фактора. Также укреплению гривны помогли снижение импорта энергоносителей и машиностроительной продукции.

В частности, директор департамента инвестиционного бизнеса ПУМБ Антон Стадник рассказал, что кризис, умноженный на карантин, существенно уменьшил общую тенденцию к покупкам.

“Карантин в целом уменьшает активность людей: по большинству сегментов продажи просели. Это приводит к уменьшению потребления импорта, что в свою очередь вызывает уменьшение спроса на покупку валюты”, – пояснил эксперт.

Укреплению гривны помогло не только снижение импорта энергоносителей, но и машиностроительной продукции, говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук. И вместе с тем, по его словам, наблюдались достаточно стабильные объемы экспорта продтоваров, железной руды и IT-услуг.

Динамику курса, как считает аналитик, также подкрепила стабильная ситуация на рынке госдолга – отток вложений иностранных инвесторов был незначительным, особенно на фоне других стран. Эксперты также обращают внимание, что население стало меньше покупать валюты из-за снижения психологического фактора.

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