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Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.

Цель закона:

  • введение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли;
  • имплементация положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS);
  • обеспечение необходимых условий для реформирования Государственной налоговой службы, которые открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица;
  • совершенствование системы администрирования налогов и расширения возможности онлайн-сервисов для плательщиков.

“Отныне налогоплательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде”, – отмечается в сообщении.

Ожидается, что реализация положений закона расширит инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.

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По материалам Finance.UA
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