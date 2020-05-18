Зеленский подписал закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.
Цель закона:
“Отныне налогоплательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде”, – отмечается в сообщении.
Ожидается, что реализация положений закона расширит инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.
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