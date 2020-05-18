В Минцифры разработали концепцию развития сферы искусственного интеллекта

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Экспертный комитет Министерства трансформации разработал концепцию развития сферы искусственного интеллекта в Украине, которую вынесли на публичное обсуждение.
Об этом в Facebook сообщила заместитель главы Минцифры по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.
По ее словам, Концепция предусматривает:
развитие человеческого капитала и акцент на образовании разработчиков в сфере AI (их зарплаты на рынке вдвое выше, чем у обычных программистов);
развитие предпринимательства с использованием АI;
активное внедрение технологий АI в государственном секторе и основных индустриях страны;
необходимость соблюдения права на конфиденциальность и прайваси человека (планируют разработать Этический Кодекс использования АI, учитывая европейский опыт);
“Особое внимание уделено использованию АI в сфере кибербезопасности и обороны. Ведь очень важно иметь правильный баланс между АI, разработанным сторонними поставщиками и национальными”, – добавила Ионан.
По ее словам, главная цель – способствовать развитию АI и интегрировать его в экономически важные сектора.
“Таким образом мы увеличим долю интеллектуально емких продуктов и значительно укрепим позиции Украины на мировом рынке”, – отметили в Минцифры.
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