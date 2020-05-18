Honor будет использовать 5G-чипсеты MediaTek в своих смартфонах

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Компания Huawei официально представила смартфон Honor X10, стартовая цена которого составляет около $268. С таким ценником эта новинка стала самым доступным 5G-смартфоном в линейке Huawei.
После презентации устройства президент Honor Чжао Мин дал эксклюзивное интервью для СМИ и поделился некоторыми интересными сведениями. В частности, на вопрос, будет ли Honor рассматривать 5G-чипсеты MediaTek, Чжао Мин ответил положительно. По его словам, MediaTek была партнёром различных продуктовых линеек Honor с первых лет и до сих пор. Кроме того, он сказал, что Honor использует чипы MediaTek.
«Наша стратегия всегда была такой, мы также будем взаимодействовать с 5G SoC MediaTek в будущем, и MediaTek всегда была великолепным партнёром… Мы хотим обеспечить использование различных платформ и более качественных продуктов. В будущем мы должны сотрудничать с несколькими платформами», — заявил президент Honor.
На текущий момент линейка 5G-чипсетов MediaTek включает решения Dimensity 1000L/1000/1000+ и Dimensity 820. Пока не уточняется, какую именно SoC выберет Honor для своих будущих продуктов.
Учитывая, что собственная линейка чипсетов Huawei Kirin оказалась под угрозой из-за вероятного прекращения сотрудничества с TSMC, компании необходимо искать жизнеспособные альтернативы. MediaTek имеет довольно хорошие и конкурентоспособные чипы с поддержкой 5G. Таким образом, неудивительно, если Huawei решит использовать некоторые из этих процессоров в своих продуктах.
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