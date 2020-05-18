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УЗ установит новые эскалаторы в вестибюле вокзала в Киеве за 10 миллионов

УЗ установит новые эскалаторы в вестибюле вокзала в Киеве за 10 миллионов

Укрзализныця “планирует в ближайшее время подписать лизинговое соглашение на поставку и установку эскалаторов для вестибюля Центрального железнодорожного вокзала Киева за 10 млн грн.

Об этом заявил и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик, передает пресс-служба компании.

“Много лет мы слышим жалобы на постоянный выход из строя эскалатора на столичном вокзале, но пришло время положить этому конец. Мы имели долгий процесс поиска лучшего варианта решения приоритетного для нас вопроса – обеспечение максимальной доступности помещений вокзала для пассажиров, но решение найдено и вскоре будет воплощено”, – сказал Юрик.

По его словам, при отборе специальная лизинговая комиссия УЗ руководствовалась рядом критериев. Среди них – цена, обслуживание, дизайн и энергоэффективность.

Отмечается, что лучший проект и выгодные условия предложил отечественный производитель – Крюковский вагоностроительный завод.

“Сейчас на вокзале работают эскалаторы, рассчитанные для торговых центров. На вокзале оборот людей значительно больше, поэтому КВСЗ будут обустроены так называемые “тяжелые” эскалаторы. Они значительно более износостойкие и могут выдерживать большие нагрузки. Стоимость составит около 10 млн грн”, – рассказали в УЗ.

По материалам Економічна Правда
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