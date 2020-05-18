Новый хэтчбек Honda City может стать глобальной моделью (фото)

Новый хэтчбек Honda City, построенный на базе седана City пятого поколения, будет продаваться в разных странах и на разных континентах. То есть он может стать глобальной моделью.

В частности, Honda City появится в Китае и в Южной Америке (прежде всего – в Бразилии). Точные планы компании Honda в отношении этой новинки пока еще не известны. Однако, судя по всему, хэтчбек City предназначен для развивающихся стран.

В Китае эта новинка заменит седан Gienia, который появился там относительно недавно – в 2016 году.

Спереди хэтчбек City не будет отличаться от седана City. А вот сзади изменения произойдут серьезные. Что же касается салона, то они будут практически идентичными.

Хэтчбек City