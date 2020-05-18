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Новый хэтчбек Honda City может стать глобальной моделью (фото)

Новый хэтчбек Honda City может стать глобальной моделью (фото)

Новый хэтчбек Honda City, построенный на базе седана City пятого поколения, будет продаваться в разных странах и на разных континентах. То есть он может стать глобальной моделью.

В частности, Honda City появится в Китае и в Южной Америке (прежде всего – в Бразилии). Точные планы компании Honda в отношении этой новинки пока еще не известны. Однако, судя по всему, хэтчбек City предназначен для развивающихся стран.

В Китае эта новинка заменит седан Gienia, который появился там относительно недавно – в 2016 году.

Спереди хэтчбек City не будет отличаться от седана City. А вот сзади изменения произойдут серьезные. Что же касается салона, то они будут практически идентичными.

Хэтчбек City

По материалам autonews.ua
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