Италия с 3 июня открывает все аэропорты

Италия, которую COVID-19 поразил первой в Европе, открывает свои аэропорты с 3 июня. Тогда же вновь будут разрешены межрегиональные и международные перевозки.

Также исчезнут ограничения на пользование общественным транспортом. Об этом сообщила заместитель министра транспорта Италии Паола Де Мишели, передает Rai News.

3 июня можно будет продолжить открытие всех аэропортов, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, – подчеркнула она.

Заметим, что заявлению политика предшествовало решение правительства Италии: власти страны разрешили туристам из ЕС въезжать в страну с 3 июня. Более того, путешественникам при пересечении границы не надо проходить двухнедельный карантин.

Италия стала первой европейской страной, которая лицом к лицу столкнулась с эпидемией коронавируса. Инфекция быстро распространилась по стране, в пик заболевания в больницах не хватало мест, а крематорий итальянского города Бергамо в один день оказался перегружен: тела погибших от коронавируса пришлось вывозить за пределы города на военных грузовиках.