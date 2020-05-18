Microsoft выпустила менеджер пакетов Windows Package Manager

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Корпорация Microsoft анонсировала новый менеджер пакетов – Windows Package Manager. Этот инструмент позволяет пользователям Windows устанавливать свои приложения с помощью простой команды. В основном, он ориентирован на разработчиков, но другие пользователи тоже могут работать с ним, если их не смущает командная строка.
Многие пользователи в процессе чистки системы или настройки нового компьютера вынуждены искать, загружать и устанавливать нужные программы. Windows Package Manager призван облегчить этот процесс. При помощи сценариев можно устанавливать приложения из командной строки, минуя этапы поиска и загрузки вручную.
Магазин приложений Windows Store так и не стал единым местом, откуда можно было бы установить все нужные для работы программы. Потому многие опытные пользователи предпочитают использовать менеджеры пакетов, такие как Chocolatey, или вручную загружать приложения из интернета. С Windows Package Manager задача упростится благодаря установке приложений из репозитория. Например, в его командной строке можно ввести команду «winget install Steam», после чего в системе будет установлена последняя версия клиента Valve Steam. Хотя клиент Steam так и не представлен в Windows Store, как и ряд других популярных программ (Zoom, WinRAR, Logitech Harmony Remote и др.), он доступен через winget. Пользователю не нужно искать сайт Steam, искать на сайте раздел загрузок, загружать установочный файл на компьютер и только после этого устанавливать. Менеджер пакетов устраняет необходимость такой длительной процедуры установки.
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