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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (40,381 млн и 37,827 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 43), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,86-26,87 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 92 активные заявки по доллару на сумму 78,208 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
26,9500 – 7 777
26,9000 – 5 000
26,8600 – 100 000
26,8500 – 99 000
26,8500 – 35 000
26,8500 – 120 000
26,8500 – 99 999
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
26,8500 – 5 000
26,8500 – 20 000
26,8500 – 20 000
26,8600 – 40 000
26,8700 – 10 000
26,8700 – 10 000
26,8700 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9086 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8259 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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