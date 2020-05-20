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Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки

Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки

После спадания пандемии коронавируса многие страны Европейского Союза снимают карантинные ограничения и приглашают украинцев к себе на сезонные работы.

В ответ правительство Украины выдвинуло европейским работодателям ультиматум – легальное трудоустройство наших соотечественников сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда, в противном случае обещая крайне осложнить украинцам выезд в ЕС.

Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы “єПраво”, считает, что выезд в другие страны украинцам запретить не могут.

“С точки зрения международного права, следует применять принципиально иной критерий по цели поездки за границу: не “на заработки”, а на постоянное место жительства. Так вот, лицам, имеющим украинское гражданство, но и разрешение на постоянное место жительства в одной из стран Европы (так называемые “пермит”, “пермесо” и т.п.), нельзя запретить ни выезд из Украины, ни въезд в соответствующие страны. Собственно, они едут к себе домой. В то же время тем нашим согражданам, которые работают где-либо, но при этом не имеют права на постоянное проживание, можно только посочувствовать: они пока платят цену за нелегальное положение”, — объяснил Власюк.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивал, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца. Таким образом, по словам Шмыгаля, правительство хочет позаботиться и о людях, которые поедут зарабатывать деньги в Европу и получат там цивилизованные условия, и об украинцах, которые остаются в Украине.
  • Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки: “Медианная зарплата по всем регионам составляет 7600 гривен. Чтобы оставить украинский дома, им надо платить 18 000 гривен, с учетом нового курса доллара. В условиях экономического кризиса сделать это невозможно “.
  • Средняя месячная зарплата по Украине на начало этого года составила 9,2 тыс. грн. Больше всего зарабатывают в Киеве – 13,7 тыс. грн, на втором месте Донецкая область – 10 тыс. грн, на третьем – Киевская область – 9,7 тыс. грн.

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По материалам Сегодня
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