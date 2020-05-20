Юрист объяснил, могут ли украинцам запретить выезд за границу на заработки

После спадания пандемии коронавируса многие страны Европейского Союза снимают карантинные ограничения и приглашают украинцев к себе на сезонные работы.

В ответ правительство Украины выдвинуло европейским работодателям ультиматум – легальное трудоустройство наших соотечественников сроком от трех месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда, в противном случае обещая крайне осложнить украинцам выезд в ЕС.

Виталий Власюк, адвокат, управляющий партнер юрфирмы “єПраво”, считает, что выезд в другие страны украинцам запретить не могут.

“С точки зрения международного права, следует применять принципиально иной критерий по цели поездки за границу: не “на заработки”, а на постоянное место жительства. Так вот, лицам, имеющим украинское гражданство, но и разрешение на постоянное место жительства в одной из стран Европы (так называемые “пермит”, “пермесо” и т.п.), нельзя запретить ни выезд из Украины, ни въезд в соответствующие страны. Собственно, они едут к себе домой. В то же время тем нашим согражданам, которые работают где-либо, но при этом не имеют права на постоянное проживание, можно только посочувствовать: они пока платят цену за нелегальное положение”, — объяснил Власюк.

Справка Finance.ua:

Ранее Премьер-министр Денис Шмыгаль настаивал, что заинтересованные в украинских работниках работодатели за рубежом должны заключать контракт не менее чем на три месяца. Таким образом, по словам Шмыгаля, правительство хочет позаботиться и о людях, которые поедут зарабатывать деньги в Европу и получат там цивилизованные условия, и об украинцах, которые остаются в Украине.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник назвал размер зарплаты, чтобы украинцы не ехали на заработки: “Медианная зарплата по всем регионам составляет 7600 гривен. Чтобы оставить украинский дома, им надо платить 18 000 гривен, с учетом нового курса доллара. В условиях экономического кризиса сделать это невозможно “.

Средняя месячная зарплата по Украине на начало этого года составила 9,2 тыс. грн. Больше всего зарабатывают в Киеве – 13,7 тыс. грн, на втором месте Донецкая область – 10 тыс. грн, на третьем – Киевская область – 9,7 тыс. грн.

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