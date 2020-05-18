Ставки по гривневым кредитам бизнесу упали до самого низкого уровня в этом году

Ставки по гривневым кредитам бизнеса подешевели до самого низкого в 2020 году уровня.

Об этом свидетельствуют данные еженедельного обзора НБУ.

“За неделю, окончившуюся 15 мая, гривневые средства населения в целом уменьшились на 1.0% после роста на 3.3% за предыдущую неделю. В течение отчетной недели срочные гривневые депозиты уменьшились на 0.1%, а валютные средства возросли на 0.1% в долларовом эквиваленте, темпы сокращения срочных валютных депозитов продолжают снижаться”, – говорится в обзоре.

Также объемы срочных гривневых депозитов и валютных средств населения в банках с конца апреля почти не изменились, а гривневые вклады населения вообще уже несколько недель превышают уровень, наблюдавшийся до начала оттока в марте. Темпы оттока валютных средств из банков ниже, чем во время кризисов 2008 и 2014 годов.

“Продолжают снижаться ставки по гривневым депозитам и кредитам. В частности, с начала апреля стоимость новых срочных гривневых вкладов снизилась, заметнее всего по краткосрочным депозитам. Ставки по гривневым кредитам бизнеса подешевели до самого низкого в 2020 году уровня”, – отмечается в обзоре.

Кроме того, более 93% банкоматов и 84% отделений банков работают в штатном режиме, банки продолжают выполнять обязательства перед клиентами.

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