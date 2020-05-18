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Показатель мировой торговли ВТО достиг рекордного минимума

Показатель мировой торговли ВТО достиг рекордного минимума

Показатель торговли товарами Всемирной торговой организации (ВТО) упал до самого низкого уровня с момента начала его расчетов. Индекс, запущенный в июле 2016 года, снизился до 87,6. В феврале этот показатель составлял 95,5, пишет Reuters.

На прошлой неделе ряд СМИ сообщили, что генеральный директор ВТО бразилец Роберту Азеведу может оставить свой пост, не дожидаясь окончания срока в сентябре 2021 года. Сам Азеведу, который занимает эту должность с 2013 года, от комментариев отказался. Однако позже подтвердил эту информацию и объяснил свое решение “личными и семейными обстоятельствами”.

Напомним, по прогнозам ВТО, в 2020 году из-за пандемии коронавируса мировая торговля упадет на 13-32%. Но в 2021 году ее ожидает восстановление на 21-24%. При этом, во-первых, неопределенность вокруг экономического влияния беспрецедентного кризиса сохраняется. Во-вторых, результат будет зависеть от продолжительности вспышки коронавируса и эффективности ответных мер.

По материалам УБР
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