В Минсоцполитики заверили в отсутствии оснований для резкого роста бедности в Украине

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По итогам 2020 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) в Украине возрастет до 45%, что на 6,5% выше значения 2019 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
“На протяжении последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года (периода до финансово-экономического кризиса). Уровень бедности по абсолютному критерию (затраты ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6 % в 2016 году до 43,2 % в 2018 году”, – говорится в сообщении.
Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 года также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине.
Так, уровень бедности по абсолютному критерию (затраты ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составил 41,4 % против 45,0 % в соответствующем периоде 2018 года.
“Вместе с тем, события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны”, – добавляют в министерстве.
Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, по итогам 2019 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5 , что на 4,7 ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 года уровень бедности вырастет до 45 , что на 6,5 выше значения 2019 года.
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