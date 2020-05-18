В Минсоцполитики заверили в отсутствии оснований для резкого роста бедности в Украине

По итогам 2020 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) в Украине возрастет до 45%, что на 6,5% выше значения 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

“На протяжении последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса и имела реальные шансы достичь по уровню бедности значения 2008 года (периода до финансово-экономического кризиса). Уровень бедности по абсолютному критерию (затраты ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6 % в 2016 году до 43,2 % в 2018 году”, – говорится в сообщении.

Мониторинг показателей бедности по данным 9 месяцев 2019 года также свидетельствует о положительной динамике по снижению уровня бедности в Украине.

Так, уровень бедности по абсолютному критерию (затраты ниже фактического прожиточного минимума) за 9 месяцев 2019 года уменьшился и составил 41,4 % против 45,0 % в соответствующем периоде 2018 года.

“Вместе с тем, события 2020 года, связанные с пандемией COVID-19, внесли свои коррективы в показатели социально-экономического развития страны”, – добавляют в министерстве.

Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, по итогам 2019 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5 , что на 4,7 ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 года уровень бедности вырастет до 45 , что на 6,5 выше значения 2019 года.

Справка Finance.ua:

По расчетам UNICEF , более 6 млн человек в Украине могут оказаться за чертой бедности.

Как заявил Президент Украины Владимир Зеленский, в расчетах UNICEF эти люди будут получать 5-6 тысяч гривен, а для Украины маленькая зарплата в этих расчетах не является бедностью.

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