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Panasonic выпустила робота для борьбы с коронавирусом (фото)

Panasonic выпустила робота для борьбы с коронавирусом (фото)

Компания Panasonic представила автономных роботов HOSPI для борьбы с распространением COVID-19.

Усовершенствованная модель HOSPI-mist может проводить санитарную обработку «грязных» зон медицинских учреждений. Самостоятельно перемещаясь по помещениям, робот распыляет специальные дезинфицирующие средства, снижая тем самым риски заражения для врачей и обслуживающего персонала больниц и предотвращая распространение инфекции.

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Робот оборудован специальными насадками для распыления дезинфекторов и специальной системой сенсоров, с помощью которой он легко ориентируется в пространстве больниц и медицинских учреждений.


Фото: itechua.com

Оператор может загрузить в память робота поэтажные планы конкретного дома и отправить HOSPI-mist по нужному маршруту. При этом робот будет постоянно сверяться с имеющимися данными о возможности перемещения и сможет выбирать кратчайший путь для обработки помещений в зависимости от графика прихода врачей и медперсонала или поступления новых больных.


Фото: itechua.com

По материалам iTechua
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