Налог на прибыль: ГНС напомнила о льготах в налогообложении на период карантина

В 2020 году налогоплательщики имеют право учесть в полном объеме расходы на сумму средств или стоимость товаров, которые были добровольно переданы общественным объединениям, благотворительным организациям, государственным органам, учреждениям в сфере здравоохранения, в течение действия карантина без 4% корректировки.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Киевской области

“Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)» №540-их от 30.03.2020 (далее – Закон №540), внесен ряд изменений в НКУ, в частности касающихся налогообложения прибыли предприятий”, – говорится в сообщении.

Условия:

если плательщик предоставил средства или стоимость лекарственных средств для оказания медицинской помощи больным, дезинфекционных средств и антисептиков, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, медицинских изделий для скрининга больных, расходных материалов, реагентов для лабораторных исследований; медицинских изделий, лабораторного оборудования, расходных материалов для инфекционных отделений, патологоанатомических отделений и т.п., средств личной гигиены, продуктов питания или товаров по перечню, определяемому Кабинетом Министров Украины.

С какой даты:

плательщики налога на прибыль могут учитывать полную сумму затрат на безвозмездную передачу товаров из приведенного перечня, начиная с 2 апреля 2020 г. до даты окончания карантина, определенной Правительством.

Также предусмотрены преференции для плательщиков налога на прибыль, получающих помощь от юридических или физических лиц в течение действия карантина, учреждений здравоохранения государственной и/или коммунальной собственности и/или лица, уполномоченного на проведение закупок в сфере здравоохранения, которое является плательщиками налога на прибыль.

Для этих субъектов при определении объекта налогообложения по налогу на прибыль предприятий финансовый результат до налогообложения уменьшается на сумму доходов, определенных по правилам бухгалтерского учета, в результате получения ими средств, стоимости оборудования, товаров, материалов по перечню, определенному Кабинетом министров Украины.