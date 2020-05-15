Правительство утвердило план мероприятий по созданию единой е-системы в строительстве

Кабинет министров утвердил план мероприятий по созданию единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Соответствующее распоряжение Кабмин принял с условием доработки в однодневный срок.

“Целью проекта распоряжения является устранение нарушений в сфере градостроительной деятельности путем создания единой государственной электронной системы в сфере строительства, что обеспечит прозрачность системы государственного архитектурно-строительного контроля”, – сказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Он добавил, что этим распоряжением утверждается план мероприятий по созданию и внедрению единой электронной системы в сфере строительства, а также определяются исполнители соответствующих мероприятий и сроки их выполнения.

По словам вицепремьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова, запуск единой государственной электронной системы в сфере строительства запланирован на июнь этого года. “Где-то на 90% система готова. Там она два месяца разрабатывается – это очень быстрый срок, поэтому мы надеемся, что в июне она заработает”, – отметил Федоров.

Напомним, в ноябре 2019 года Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства».

Документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства в составе градостроительного кадастра, который объединит в общем информационном ресурсе все данные о рынке строительства. Информация, содержащаяся в базе системы (кроме персональных данных), будет доступна через портал электронной системы.