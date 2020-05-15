Главу Госфинмониторинга обвинили в хищении НДС на 79 млрд грн

Главу Госфинмониторинга Игоря Черкасского обвиняют в сокрытии информации о схемах по получению незаконного возмещения НДС в течение 2019-2020 годов, которые причинили государству ущерб на общую сумму 79 млрд грн.

Об этом со ссылкой на заявление нардепа сообщает РБК-Украина.

В связи с этим, народный депутат Александр Дубинский подал официальное заявление в Генпрокуратуру и НАБУ для проведения расследования по данному факту.

По его словам, подобные нарушения считаются злоупотреблением властью и служебной халатностью, что карается не только штрафами (250-700 необлагаемых минимумов – 4,3-8,5 тыс. грн), но и лишением свободы на срок до 3 лет при первом нарушении, а также штрафом до 17 тыс. грн (1000 н. м.) и 6-летним заключением при тяжелых последствиях для страны.

По информации нардепа, для реализации этой схемы была задействована широкая сеть транзитно-конвертационных предприятий, а за один только февраль 2020 года госбюджет якобы получил 3,5 млрд грн.

“В схеме участвовали 549 компаний: во Львовской области убытки составили 500 млн грн (задействованы 62 предприятия), в Киевской области – 391 млн грн (102 предприятия), в г. Киев – 135 млн грн (116 предприятий), в Донецкой области – 100 млн грн (54 предприятия) и т. д.”, – утверждает Дубинский.

В заявлении также отмечается, что координировал работу центров львовский контрабандист Василий Костюк, а со стороны ДПС якобы была задействована руководитель главного управления ГНС в Донецкой области Ирина Долозина.

Кроме того, нардеп утверждает, что по инициативе помощника министра финансов Александра Кондры были назначены региональные кураторы НДС-схемы, в частности, в Киевской области – Орест Витык, в Киеве – Нонна Багмет, в Донецькой области – Ирина Долозина, во Львовской – Василий Крысяк, в Одесской – Егор Федонюк.

“Со стороны Госфинмониторинга, который не мог не знать о незаконных НДС-схемах, поскольку в этот орган стекается вся информация о значительных проводках, всеми руководил Игорь Черкасский: его работа – анализировать денежные потоки и расследовать подозрительные сделки, которые в этом случае очевидны”, – утверждает Дубинский.

Нардеп настаивает на проведении полномасштабного расследования и привлечении участников схемы и ее покровителей к ответственности. Собранные факты и доказательства он уже передал в ГПУ и НАБУ.