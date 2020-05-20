Украинцы стали на 83% чаще искать удаленную работу

В период карантинных ограничений в топ самых популярных предложений удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам. Больше всего по Украине готовы платить продавцам — 29,3 тыс. грн на месяц.

Об этом свидетельствуют данные сайта OLX Работа.

“По данным аналитики OLX Работа, соискатели на карантине начали находить новые пути работать. Так, на платформе стали значительно чаще искать вакансии с возможностью делать это из дома. В апреле по сравнению с февралем количество запросов “удаленная работа” выросло на 83%. Это наблюдение может пригодиться работодателям — рынок труда не становится на паузу, и украинские соискатели все еще находятся в поисках заветной должности, но хотят иметь возможность выполнять свои обязанности удаленно”, – сообщают аналитики сайта.

Работодатели тоже подстроились под новые условия рынка и в период усиленных ограничений социальных контактов стали больше предлагать работу онлайн и выполнение услуг по дому.

Самые популярные вакансии по количеству объявлений в апреле:

офис-менеджеры. Обычно в обязанности, которые нужно выполнять на дому, входит прием входящих звонков и электронной почты, ведение документооборота. Во второй весенний месяц таким специалистам в среднем по Украине предлагали 10 тыс. грн;

работа оператором. В апреле по сравнению с февралем количество объявлений по поиску специалистов выросло более чем вдвое, а оплата этого труда стабильна – в среднем 12,5 тыс. грн.

Instagram-специалисты. Речь идет о ведении аккаунтов в соцсети, работе с контентом, написании постов. В апреле по сравнению с февралем объявлений об их поиске стало на 72% больше. Платить за креативную работу по всей Украине готовы в среднем 19,5 тыс. грн в месяц. Стоит отметить, что в апреле зарплата этих специалистов выросла на 2 тыс. грн по сравнению с последним зимним месяцем;

менеджеров по продаже в апреле по сравнению с последним месяцем зимы стали искать на 42% чаще. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами и получать в среднем 12,5 тыс. грн;

объявлений онлайн-администратором стало на 46% больше. Обычно в обязанности входит модерация онлайн-страниц и сайтов. Получить за месяц специалисты могут в среднем 22 тыс. грн.

диспетчерам на дому предлагают работу с транспортом и в службах такси. Платить готовы в среднем 11,5 тыс. грн в месяц;

бухгалтеры для работы из дома — тоже пользуются спросом. Предложений трудоустройства для них по сравнению с февралем стало больше в 5,5 раза. Ведение учета дистанционно — дело вполне реальное. За месяц этим специалистам предлагают в среднем 10 тыс. грн;

В топ-10 удаленных вакансий вырвались и две профессии, где работодатели еще в феврале не искали специалистов, — это программисты и копирайтеры. Работа с компьютерным обеспечением или с текстами не требует физического присутствия в офисе, поэтому этих специалистов закономерно стали больше искать в апреле. При этом первым за месяц в среднем предлагают 20 тыс. грн, а другим — 21,5 тыс. грн.

Активнее с наступлением карантинных ограничений стали искать еще и продавцов для работы из дома. Если раньше — еще в феврале на платформе их не искали, то в апреле здесь уже можно было найти предложения такой занятости с рекордной средней зарплатой более 29 тыс. грн.