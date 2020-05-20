Украинцы стали на 83% чаще искать удаленную работу

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В период карантинных ограничений в топ самых популярных предложений удаленной занятости вошли Instagram-специалисты, офис-менеджеры, операторы, менеджеры по продажам. Больше всего по Украине готовы платить продавцам — 29,3 тыс. грн на месяц.
Об этом свидетельствуют данные сайта OLX Работа.
“По данным аналитики OLX Работа, соискатели на карантине начали находить новые пути работать. Так, на платформе стали значительно чаще искать вакансии с возможностью делать это из дома. В апреле по сравнению с февралем количество запросов “удаленная работа” выросло на 83%. Это наблюдение может пригодиться работодателям — рынок труда не становится на паузу, и украинские соискатели все еще находятся в поисках заветной должности, но хотят иметь возможность выполнять свои обязанности удаленно”, – сообщают аналитики сайта.
Работодатели тоже подстроились под новые условия рынка и в период усиленных ограничений социальных контактов стали больше предлагать работу онлайн и выполнение услуг по дому.
Самые популярные вакансии по количеству объявлений в апреле:
В топ-10 удаленных вакансий вырвались и две профессии, где работодатели еще в феврале не искали специалистов, — это программисты и копирайтеры. Работа с компьютерным обеспечением или с текстами не требует физического присутствия в офисе, поэтому этих специалистов закономерно стали больше искать в апреле. При этом первым за месяц в среднем предлагают 20 тыс. грн, а другим — 21,5 тыс. грн.
Активнее с наступлением карантинных ограничений стали искать еще и продавцов для работы из дома. Если раньше — еще в феврале на платформе их не искали, то в апреле здесь уже можно было найти предложения такой занятости с рекордной средней зарплатой более 29 тыс. грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Количество бедных в Украине резко увеличится - ЮНИСЕФВчера, 19:01 - 1030 5
Цену на газ для населения снизили на 21%Позавчера, 20:05 - 1551 5
Киевлянам рассказали, кого не пустят в метро после восстановления работыВчера, 14:44 - 2280 4
Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллараВчера, 08:30 - 13152 3
Windrose вводит проездной билет на авиарейсыВчера, 18:00 - 928 2
Как изменились потребительские привычки украинцевВчера, 14:03 - 7296
Как получить КЭП для записи в электронную очередь в сервисный центр МВДВчера, 16:00 - 2654
Киевлянам рассказали, кого не пустят в метро после восстановления работыВчера, 14:44 - 2280 4
Wizz Air не восстановит украинские рейсы и компенсирует приобретенные билетыВчера, 11:12 - 2214
Количество бедных в Украине резко увеличится - ЮНИСЕФВчера, 19:01 - 1030 5
Google утвердила "понятную" маркировку стандартов связи для Android 11Позавчера, 12:22 - 309
Facebook представил бесплатный сервис для создания онлайн-магазинов20.05.2020, 11:35 - 720
Инженеры научились печатать крупные объекты на обычных 3D-принтерах (видео)18.05.2020, 15:35 - 995
Xiaomi представила уникальную кредитную карту, которая отличается от карт Apple и Huawei (фото)15.05.2020, 12:10 - 1373
В Сингапуре парки патрулируют роботы-собаки - следят за дистанцией (видео)13.05.2020, 14:10 - 2141 3