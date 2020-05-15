Первая страна, с которой Украина возобновит авиасообщение

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Украина и Грузия согласовали возобновление авиасообщения с 1 июля. Также Министерство инфраструктуры проводит консультации с рядом стран Евросоюза о запуске международных авиаперевозок, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
Криклий уточнил, что запуск международных авиаперевозок запланирован на третьем этапе возобновления работы транспорта, и добавил, что с несколькими странами договоренности практически достигнуты, а финальные даты согласовываются.
К тому же министр не назвал конкретные страны, с которыми ведутся переговоры, уточнив лишь, что речь о государствах Евросоюза.
Ранее в Кабмине сообщили, что авиакомпании, которые анонсируют полеты из Украины на май-июнь, вводят людей в заблуждение. Решения о возобновлении авиасообщения принимает исключительно правительство.
Напомним, авиаперевозчик МАУ закрыл продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля. В компании заявили, что анализируют происходящее в странах потенциальной маршрутной сети, а также ситуацию в Украине.
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