В Киеве ремонтируют и строят 13 мостов и путепроводов

В столице проводится капитальный ремонт и строительные работы на 13 мостах и ​​путепроводах.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«На днях мы открыли движение по путепроводам на пересечении улицы Богатырской с проспектами Оболонский и Бандеры. Таким образом дорожники завершили первый этап ремонта развязки. Обновление предстоит и на 2 путепроводах в направлении выезда из города. Там уже начали работы», – сообщил Виталий Кличко.

По словам мэра столицы, в Киеве сегодня продолжаются работы на многих инфраструктурных объектах.

«Пока на дорогах было мало машин – во время ограничений – мы времени не теряли. И дорожники работали в активном режиме. Мы капитально ремонтируем и строим 13 мостов и путепроводов. Большинство обновляемых объектов не видели ремонта более 40 лет!» – подчеркнул мэр столицы.

По его словам, на Борщаговском путепроводе капитально отремонтировали уже половину сооружения. Полностью обновили почти всю конструкцию. Также обновили трамвайные пути. И начали второй этап реконструкции – в направлении Большой окружной. Сейчас там разбирают старую часть моста и к концу этого года киевляне увидят полностью обновленный путепровод.

«Противоаварийные работы начали и на Новоконстантиновском путепроводе. Там, в частности, усиливают крепление перил. Части, в аварийном состоянии, – демонтируют. На путепроводе проведут масштабные ремонтные работы», – отметил Виталий Кличко.

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