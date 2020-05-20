Как получить КЭП для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД

О том, как получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД, сообщило Министерство в FACEBOOK.

Что надо сделать. В личном кабинете Приват24: раздел “Все услуги”; пункт “Бизнес”; электронная цифровая подпись; скачать сертификат.

Обратившись в ГФС, необходимо иметь флеш-карту. Детали по ссылке

Mobile ID. Получите SIM-карту с ключом подписи у операторов мобильной связи: Киевстар, Vodafone или Lifecell. Полный перечень Аккредитованных Центров Сертификации.

Мои Fiнансы:

По информации Министерства цифровой трансформации Украины, электронные документы имеют юридическую силу:

это закреплено законодательством. Оригиналом электронного документа является электронный экземпляр с обязательными реквизитами и электронной подписью автора;

если электронный документ направляется нескольким адресатам или хранится на нескольких электронных носителях информации, каждый из электронных экземпляров является оригиналом.

Является ли бумажная копия электронного документа оригиналом:

нет. Оригинальность утверждает именно электронная подпись;

при необходимости можно распечатать такой документ и квитанцию с информацией о подписи. Но распечатанные документы обязательно нужно заверить собственноручной подписью.

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