Как получить КЭП для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД

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О том, как получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) для записи в электронную очередь в сервисный центр МВД, сообщило Министерство в FACEBOOK.
Что надо сделать. В личном кабинете Приват24: раздел “Все услуги”; пункт “Бизнес”; электронная цифровая подпись; скачать сертификат.
Обратившись в ГФС, необходимо иметь флеш-карту. Детали по ссылке
Mobile ID. Получите SIM-карту с ключом подписи у операторов мобильной связи: Киевстар, Vodafone или Lifecell. Полный перечень Аккредитованных Центров Сертификации.
По информации Министерства цифровой трансформации Украины, электронные документы имеют юридическую силу:
Является ли бумажная копия электронного документа оригиналом:
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