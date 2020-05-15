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Межбанк: регулятор практически "спасает" доллар от проседания

Межбанк: регулятор практически "спасает" доллар от проседания

Среда опять порадует валютный рынок объемами операций и активностью клиентов.

Во-первых, продолжаются перечисления налогов у бизнеса. Компании активно платятся и свободной гривны у них нет. Это увеличивает предложение валюты на межбанке, так как те у кого есть валютная выручка – продают ее, чтобы закрыть свои текущие гривневые затраты на хоздеятельность и налоги. Дефицит гривны параллельно снижает возможности по покупке валюты и у покупателей. Выигрывает от этого НБУ, который выкупает излишек предложения доллара в резервы.

Во-вторых, сегодня расчеты по аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на сумму 21,2 млрд в гривневом эквиваленте (в том числе и валютных на $368,8 млн). 20 мая покупатели должны рассчитаться по этим бумагам, что приведет к оттоку гривны из банковской системы на счета Госказначейства и спровоцирует недостаток гривны на рынке. Это также полезно для курса нацвалюты.

В третьих, интервенции Нацбанка. НБУ продолжит выкупать ситуативный излишек доллара в ЗВР. А его ценники будут формировать курсовой тренд на торгах. Регулятор практически “спасает” сейчас доллар от проседания существенно ниже 26,50 гривен.

По прогнозам Finance.ua, сегодня объемы на торгах будут в пределах до $ 340 млн при совершении до 680 сделок, а коридор по доллару на межбанке будет в пределах 26,40-26,65 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,54 / 26,57
евро – 29,02 / 29,05
российский рубль – 0,3664 / 0,3671

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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