Степанов рассказал, в каких регионах могут не запустить общественный транспорт

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С даты частичного ослабления карантина, 22 мая, общественный транспорт в Украине могут запустить не везде.
Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге.
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По его словам, все зависит от того, позволит ли эпидемическая ситуация запустить транспорт. На сегодняшний день под вопросом находятся некоторые западные области, где достаточно высокий уровень заболеваемости.
“Если их (критерии) проходит область, то будет смягчение карантина, если эти критерии превышаются – область не переходит к следующему этапу (смягчение карантина). Эти показатели (по критериям) будут определяться на 21 мая, чтобы с 22 мая (знать), переходит область на следующий этап или не переходит”, – сказал Степанов.
Также министр дал понять, какие регионы могут остаться без общественного транспорта.
“По состоянию на 18 мая это в основном области из западных регионов – Черновицкая, Волынская, Ровенская области и другие. Поэтому решение будет приниматься уже непосредственно перед переходом ко второму этапу (смягчения карантина – ред.)”, – сказал глава Минздрава.
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