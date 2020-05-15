Количество жалоб от бизнеса выросло на фоне карантина — Совет бизнес-омбудсмена

Представители бизнеса в 2020 году часто обращались в Совет бизнес-омбудсмена с жалобами, которые касались непосредственно влияния карантина на их деловые интересы.

Об этом сообщается на сайте Совета бизнес-омбудсмена.

“Совет получил 462 обращения относительно нарушений госорганов (на 12% больше против IV квартала 2019 года) и закрыл 295 дел (на 18% больше против IV квартала 2019 года). Предприниматели обращались с новыми проблемами, касающимися непосредственно влияния карантина на бизнес”, – говорится в сообщении.

Предприниматели обращались, в частности, с такими проблемами:

запрет реэкспорта медицинской продукции;

отказ в регистрации налогоплательщика;

необоснованные распоряжения о закрытии магазинов;

безосновательный запрет проведения обучения онлайн.

“В этом квартале мы помогли бизнесу вернуть и сэкономить 231 млн грн. Кроме этого, прекратили десятки случаев нарушений госслужащих, помогли выполнить решения судов, закрыть безосновательные уголовные дела, получить разрешения и лицензии. Среди жалобщиков, которые ответили на запрос об обратной связи, 99% остались довольны сотрудничеством с нами”, – подчеркнул бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

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Около 84% всех обращений предпринимателей касались налоговых вопросов (58%), действий правоохранительных органов (11%), местной власти (7%), государственных регуляторов (4%) и таможни (4%).

Однако в Совете подчеркнули также достижения, которые удалось за этот период получить:

принят в первом чтении закон о детенизации рынка металлургического сырья и операций с металлоломом;

подготовлен проект нормативно-правового акта об утверждении технического регламента строительных материалов с полным соответствием Регламента Комиссии ЕС;

введен механизм предоставления информации предприятиям, попавшим в список рисковых налогоплательщиков относительно того, как выйти из списка. Недавнее постановление КМУ предусматривает предоставление такой аргументации, однако мы продолжим мониторить ее практическое выполнение;

предусматривает предоставление такой аргументации, однако мы продолжим мониторить ее практическое выполнение; отменена обязанность предприятий информировать налоговый орган о новоназначенном руководителе;

пересмотрены размеры штрафов с учетом тяжести и степени вины работодателя, а также предусмотрена возможность применения предупреждений за незначительные правонарушения;

согласованы технические регламенты по оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров с Соглашением об Ассоциации с ЕС.

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