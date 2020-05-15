Количество жалоб от бизнеса выросло на фоне карантина — Совет бизнес-омбудсмена

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Представители бизнеса в 2020 году часто обращались в Совет бизнес-омбудсмена с жалобами, которые касались непосредственно влияния карантина на их деловые интересы.
Об этом сообщается на сайте Совета бизнес-омбудсмена.
“Совет получил 462 обращения относительно нарушений госорганов (на 12% больше против IV квартала 2019 года) и закрыл 295 дел (на 18% больше против IV квартала 2019 года). Предприниматели обращались с новыми проблемами, касающимися непосредственно влияния карантина на бизнес”, – говорится в сообщении.
Предприниматели обращались, в частности, с такими проблемами:
“В этом квартале мы помогли бизнесу вернуть и сэкономить 231 млн грн. Кроме этого, прекратили десятки случаев нарушений госслужащих, помогли выполнить решения судов, закрыть безосновательные уголовные дела, получить разрешения и лицензии. Среди жалобщиков, которые ответили на запрос об обратной связи, 99% остались довольны сотрудничеством с нами”, – подчеркнул бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.
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Около 84% всех обращений предпринимателей касались налоговых вопросов (58%), действий правоохранительных органов (11%), местной власти (7%), государственных регуляторов (4%) и таможни (4%).
Однако в Совете подчеркнули также достижения, которые удалось за этот период получить:
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