В Офисе президента озвучили цели Украины после коронакризиса

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Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.
Об этом шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, говорится в сообщении на сайте главы государства.
Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов (СЭИ).
“Сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины. Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должно стать историей успеха Украина и всех украинцев”, – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
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