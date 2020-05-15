В Офисе президента озвучили цели Украины после коронакризиса

Украина после завершения пандемии коронавируса сосредоточится на поддержке украинского экспорта и привлечении инвестиций из-за рубежа.

Об этом шла речь на совещании у президента Украины Владимира Зеленского 19 мая, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Зеленский поддержал перезагрузку экономического направления внешней политики Украины. Этот процесс МИД начнет с перезапуска работы обновленного Совета экспортеров и инвесторов (СЭИ).

“Сейчас лучшее время для осуществления экономических амбиций Украины. Для этого МИД запускает качественно обновленный блок торгово-инвестиционной дипломатии. Мы сосредоточимся на двух приоритетах: поддержке украинского экспорта в мире и привлечении инвестиций в Украину. Усилиями украинских дипломатов преодоление экономических последствий пандемии должно стать историей успеха Украина и всех украинцев”, – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Справка Finance.ua:

Государственная служба статистики обнародовала предварительную оценку валового внутреннего продукта ( ВВП ) Украины в I квартале 2020 года. Согласно первым данным, экономика Украины сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статистического ведомства, по сравнению с IV кварталом падение ВВП составило 0,8%.