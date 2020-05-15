Малый бизнес должен получить возможность экспорта, как и крупные предприниматели - Зеленский

Малый и средний бизнес должны получить такие же возможности выхода на международный рынок, как и крупные предприниматели.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совещания относительно ускорения роста экспорта и привлечения инвестиций в Украину в качестве залога экономической стабильности, сообщается на сайте Главы государства.

В совещании приняли участие министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместители руководителя Офиса Президента Игорь Жовква и Юлия Ковалив, советник главы государства по вопросам экономики Олег Устенко и секретарь Национального инвестиционного совета Леван Варшаломидзе.

“Я хочу, чтобы украинский бизнес имел возможности экспорта. Хочу, чтобы не только крупные предприниматели выходили на международный рынок, но и чтобы такую ​​возможность получил средний и малый бизнес, например, фермер с качественной продукцией или предприниматель с уникальным производством, чтобы они шли на экспорт и вырастали до крупных бизнесов, чтобы имели такую ​​мотивацию”, – подчеркнул Зеленский.