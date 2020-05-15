США ужесточили санкции против Huawei, в компании считают новые правила неправомерными

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Министерство торговли США объявило об ограничениях, согласно которым иностранные производители полупроводников, использующие американское ПО и технологии, должны получать лицензию для поставки своей продукции Huawei. В китайской компании считают санкции дискриминационными, и ищут решение.
Об этом говорится в официальном заявлении Huawei.
“Это решение неправомерно и губительно для многих, оно грозит нанести урон отрасли во всем мире.
Это также отразится на услугах связи для более 3 млрд людей, которые пользуются продуктами и сервисами Huawei по всему миру. Чтобы атаковать ведущую компанию из другой страны, правительство США сознательно проигнорировало интересы пользователей и клиентов Huawei. Это противоречит заявлению правительства США о том, что эти шаги сделаны в целях безопасности сети”, – говорится в заявлении.
Как сообщает СNBS, запрет ударит в первую очередь по тайваньскому производителю мобильных процессоров TSMC, который обеспечивает более 98 процентов потребностей Huawei. Компания сейчас строит завод в США.
Сообщается, что Huawei всесторонне изучает и проверяет новое правило и ожидает, что оно неизбежно скажется на бизнесе.
“Мы будем делать все возможное, чтобы найти решение. Мы верим, что наши клиенты и поставщики продолжат поддерживать нас и минимизируют влияние этого дискриминационного правила”, – говорится в пресс-релизе.
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