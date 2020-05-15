ВР предварительно ввела госпошлину за пассажиров и груз во время авиаперелетов

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Верховная Рада приняла за основу законопроект №2424, который определяет особенности государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в украинский аэропорт.
Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов.
Государственная пошлина не будет взиматься в случаях:
Ставка такого сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, может составлять 0,5 доллара, а в случае международных воздушных перевозок – 2 доллара.
За каждую тонну груза в пределах Украины пассажиры могут платить 2,5 доллара, а в случае выполнения международных перевозок в/из Украины – 10 долларов.
Счет-фактура на оплату государственной пошлины направляется плательщику по факсу или электронной почте в день оформления, а по требованию авиаперевозчика – по почте (заказным письмом) в течение двух рабочих дней со дня оформления и уплачивается в течение 30 дней с даты его оформления.
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