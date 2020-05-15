ВР предварительно ввела госпошлину за пассажиров и груз во время авиаперелетов

Верховная Рада приняла за основу законопроект №2424, который определяет особенности государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправляемого или прибывающего в украинский аэропорт.

Соответствующее решение поддержали 237 народных депутатов.

Государственная пошлина не будет взиматься в случаях:

перевозок высших должностных лиц и официальных делегаций государств;

перевозок гуманитарной помощи из/в Украину согласно актам Кабинета Министров Украины;

полетов, связанных с обеспечением проведения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия, авиационных и других событий, санитарных авиарейсов (в том числе перевозок тела (останков, праха) умершего);

перевозок пассажиров, относящихся к категории лиц, которые освобождаются от уплаты сборов по закону;

перевозок детей до двух лет;

перевозок транзитных пассажиров;

перевозок пассажиров с сервисными билетами;

перевозок менее десяти пассажиров одним нерегулярным рейсом.

Ставка такого сбора за каждого пассажира, который будет летать в пределах Украины, может составлять 0,5 доллара, а в случае международных воздушных перевозок – 2 доллара.

За каждую тонну груза в пределах Украины пассажиры могут платить 2,5 доллара, а в случае выполнения международных перевозок в/из Украины – 10 долларов.

Счет-фактура на оплату государственной пошлины направляется плательщику по факсу или электронной почте в день оформления, а по требованию авиаперевозчика – по почте (заказным письмом) в течение двух рабочих дней со дня оформления и уплачивается в течение 30 дней с даты его оформления.

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