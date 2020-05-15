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Минус 25% сотрудников: сокращения в Uber набирают обороты

Минус 25% сотрудников: сокращения в Uber набирают обороты

Американская компания Uber Technologies, которая занимается заказами такси и доставкой еды, сократит еще 3 тысячи рабочих мест вдобавок к увольнениям, о которых было объявлено ранее. Об этом свидетельствует письмо, которое генеральный директор компании Дара Хосровшахи разослал сотрудникам, передает The Wall Street Journal.

В целом теперь речь идет о планах сократить 6,7 тыс. сотрудников Uber, то есть уменьшить штат компании приблизительно на 25%. При этом отмечается, что сокращения не затронут водителей – они являются подрядчиками Uber, а не штатными сотрудниками.

Кроме того, Uber собирается закрыть 45 офисов. Это решение, как и вынужденные сокращения, связано с падением спроса на услуги такси из-за пандемии коронавируса, объяснили в компании. В целом Uber рассчитывает сократить ежегодные расходы на миллиард долларов.

Напомним, ранее компания Uber также объявила о закрытии сервиса по доставке еды Uber Eats в Украине с 3 июня 2020 года. Также компания останавливает работу сервиса в семи других странах, где Uber Eats не удалось стать лидером или вторым номером в доставке. Сэкономленные средства Uber перенаправит на более перспективные рынки.

Как известно, в Украине все еще действуют ограничения на движение общественного транспорта, поэтому большинству жителей крупных городов приходится пользоваться такси. Но проблемы возникают и у них.

По материалам Сегодня
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