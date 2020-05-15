0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 137 0

Рада поддержала расширение финансовых услуг "Укрпочты"

Рада поддержала расширение финансовых услуг "Укрпочты"

Верховная Рада приняла за основу законопроект 2788-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи”, который предусматривает расширение финансовых услуг “Укрпочты”.

За такое решение проголосовали 232 депутата.

“Сегодня банкоматы есть только в 30% населенных пунктов, банковские отделения – вообще только в 6%. По уровню доступности финансовых услуг для людей мы где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Законопроектом 2788-Д, который сегодня поддержали депутаты в первом чтении, вводится система почтовых счетов, которые фактически приравниваются к банковским. Это позволит Укрпочте обеспечивать доступными финансовыми услугами всех украинцев, потому что даже в самых маленьких городках и селах, в отличие от банков, есть почтовые отделения. А для самой компании такие изменения значительно расширят возможности деятельности и развития”, – прокомментировал одобрение законопроекта Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Законопроект предлагает разрешить почтовому оператору предоставлять такие услуги:

  • открывать и обслуживать почтовые счета на территории Украины для зачисления зарплат, пенсий, государственных социальных пособий, торговой выручки;
  • выполнять расчетные банковские операции;
  • осуществлять валютообменные операции;
  • проводить эмиссию платежных карт для обслуживания почтовых счетов и тому подобное.

По словам Криклия, особенно актуальными такие услуги Укрпочты станут для 15 миллионов украинцев, которые проживают в сельской местности. Они смогут более удобно получать пенсии, другие социальные выплаты, денежные пособия или осуществлять перевод средств.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Верховная Рада
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.