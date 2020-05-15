Рада поддержала расширение финансовых услуг "Укрпочты"

Верховная Рада приняла за основу законопроект 2788-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно финансовых услуг в области почтовой связи”, который предусматривает расширение финансовых услуг “Укрпочты”.

За такое решение проголосовали 232 депутата.

“Сегодня банкоматы есть только в 30% населенных пунктов, банковские отделения – вообще только в 6%. По уровню доступности финансовых услуг для людей мы где-то рядом с Угандой, Габоном и Эквадором. Законопроектом 2788-Д, который сегодня поддержали депутаты в первом чтении, вводится система почтовых счетов, которые фактически приравниваются к банковским. Это позволит Укрпочте обеспечивать доступными финансовыми услугами всех украинцев, потому что даже в самых маленьких городках и селах, в отличие от банков, есть почтовые отделения. А для самой компании такие изменения значительно расширят возможности деятельности и развития”, – прокомментировал одобрение законопроекта Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Законопроект предлагает разрешить почтовому оператору предоставлять такие услуги:

открывать и обслуживать почтовые счета на территории Украины для зачисления зарплат, пенсий, государственных социальных пособий, торговой выручки;

выполнять расчетные банковские операции;

осуществлять валютообменные операции;

проводить эмиссию платежных карт для обслуживания почтовых счетов и тому подобное.

По словам Криклия, особенно актуальными такие услуги Укрпочты станут для 15 миллионов украинцев, которые проживают в сельской местности. Они смогут более удобно получать пенсии, другие социальные выплаты, денежные пособия или осуществлять перевод средств.

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