В ЕС 11 стран согласовали правила туристических поездок летом

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11 государств Европейского союза согласовали свод правил, касающихся постепенного ослабления ограничений на туристические поездки летом на фоне карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Министры договорились о четырех руководящих принципах.
Как отмечается, соглашение было достигнуто после видеоконференции между министрами иностранных дел Греции, Кипра, Германии, Испании, Италии, Австрии, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении и Болгарии.
В совместном заявлении министры заявили, что они договорились о четырех руководящих принципах, а именно:
“Мы призываем туристические компании и связанные с ними частные субъекты использовать ближайшие недели для принятия надлежащих мер предосторожности для защиты путешественников после восстановления свободы передвижения и путешествий. Мы считаем, что это важный элемент для восстановления доверия общественности к безопасности путешествий”, – говорится в совместном заявлении.
Напомним, ранее в Еврокомиссии призвали страны ЕС как можно скорее открыть границы с соблюдением мер безопасности.
До этого Еврокомиссия рекомендовала странам Шенгенской зоны продолжить временные ограничения на поездки в Европейском союзе до 15 июня.
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