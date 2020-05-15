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Застройщик обязался сдать многострадальный киевский недострой

Застройщик обязался сдать многострадальный киевский недострой

Девелоперские компании Citex Development и Perfect Group обязались завершить строительство столичного жилого комплекса по ул. Семьи Кульженко, 22. Окончить строительство недостроенных домов планируется во II квартале 2021 года.

Соответствующий меморандум в конце прошлой недели был подписан между общественной организацией “Объединение вкладчиков жилого комплекса по улице Семьи Кульженко (Петра Дегтяренко), дом 22, в Оболонском районе города Киева”, заказчиком строительства ООО “Градострой-1”, девелоперскими компаниями Citex Development и Perfect Group.

Есть, правда, один нюанс: подписала документ та часть инвесторов, которые входят в ОО. С остальными процесс еще продолжается.

Но вне зависимости от процесса подписания все инвесторы должны получить свои квартиры.

Нынешние девелоперы гарантируют достройку двух незавершенных домов по указанному адресу с последующим предоставлением квартир всем без исключения пострадавшим вкладчикам.

Долгострой станет частью многофункционального ЖК Polaris Home&Plaza, строительство которого уже идет полным ходом с 2019 года. Именно тогда строители взяли на себя обязательство довести до ума недострой на Оболони.

С того времени шла подготовка и разработка вышеупомянутого меморандума.

По словам представителей девелоперов, после завершения карантина начнется аудит старых, а также заключения новых соглашений с каждым инвестором.

По материалам УБР
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