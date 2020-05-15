Украинцы с начала года задекларировали уже 32,1 млрд гривен дохода

Граждане Украины подали более 200 тыс. налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах в течение января – апреля 2020 года. Общая сумма задекларированного дохода составила 32,1 млрд гривен.

Такие данные сообщили в Налоговой службе Украины.

Налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, самостоятельно определенные к уплате гражданами, составляют 871 млн грн, военного сбора – почти 120 млн гривен.

Доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 3150 граждан, которыми определено к уплате 393 млн грн налога и свыше 47 млн грн военного сбора.

Наибольшее количество лиц, получивших доходы более миллиона гривен:

в г. Киеве – почти 1,2 тыс. человек;

Харьковская и Днепропетровская области имеют 278 и 270 миллионеров соответственно.

Наибольшие суммы налоговых обязательств к уплате определены жителями Львовской области – 25 млн грн и г. Киева – 23 млн грн из доходов, полученных за пределами Украины.

Справка Finance.ua:

Кампания декларирования доходов, полученных в 2019 году, продлена до 1 июля 2020 года. Последний день подачи декларации об имущественном состоянии и доходах – 30.06.2020.

Подать декларацию можно, отправив ее по почте или средствами электронной связи, воспользовавшись Электронным кабинетом.

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