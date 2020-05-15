Минздрав подготовил рекомендации по транспорту: что запрещено

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В рамках ослабления карантина в Украине Министерство здравоохранения подготовил рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта. Проект рекомендаций вынесен на общественное обсуждение.
Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача Виктора Ляшко.
В частности, представленный проект рекомендаций касается II и III этапов выхода из карантина. Таким образом, Минздрав предлагает запускать городской, пригородный и междугородний транспорт с учетом этих рекомендаций:
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