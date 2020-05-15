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Минздрав подготовил рекомендации по транспорту: что запрещено

Минздрав подготовил рекомендации по транспорту: что запрещено

В рамках ослабления карантина в Украине Министерство здравоохранения подготовил рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта. Проект рекомендаций вынесен на общественное обсуждение.

Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача Виктора Ляшко.

В частности, представленный проект рекомендаций касается II и III этапов выхода из карантина. Таким образом, Минздрав предлагает запускать городской, пригородный и междугородний транспорт с учетом этих рекомендаций:

  • мерять температуру всем работникам перед сменой;
  • защитные маски у водителей, кондукторов и других членов экипажа, а также обязательное их наличие у пассажиров;
  • перевозка пассажиров согласно количеству сидячих мест;
  • перевозка в регион, где не ослабляли карантин, – в количестве не более 50% от количества сидячих мест;
  • наличие информации о профилактике COVID-19 в салоне;
  • ежедневная дезинфекция транспорта и антисептики на входе (по возможности);
  • антисептики на входе в помещение автостанций;
  • пребывание в помещении автостанции, исходя из одного человека в защитной маске на 10 квадратных метров;
  • защитные экраны на кассах и дистанция не менее 1,5 метра в очередях;
  • запрещается работа залов ожидания.
По материалам РБК-Украина
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