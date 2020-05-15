Минздрав подготовил рекомендации по транспорту: что запрещено

В рамках ослабления карантина в Украине Министерство здравоохранения подготовил рекомендации по возобновлению работы общественного транспорта. Проект рекомендаций вынесен на общественное обсуждение.

Об этом говорится в распоряжении главного санитарного врача Виктора Ляшко.

В частности, представленный проект рекомендаций касается II и III этапов выхода из карантина. Таким образом, Минздрав предлагает запускать городской, пригородный и междугородний транспорт с учетом этих рекомендаций:

мерять температуру всем работникам перед сменой;

защитные маски у водителей, кондукторов и других членов экипажа, а также обязательное их наличие у пассажиров;

перевозка пассажиров согласно количеству сидячих мест;

перевозка в регион, где не ослабляли карантин, – в количестве не более 50% от количества сидячих мест;

наличие информации о профилактике COVID -19 в салоне;

ежедневная дезинфекция транспорта и антисептики на входе (по возможности);

антисептики на входе в помещение автостанций;

пребывание в помещении автостанции, исходя из одного человека в защитной маске на 10 квадратных метров;

защитные экраны на кассах и дистанция не менее 1,5 метра в очередях;