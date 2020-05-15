Характеристики и цена нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5

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Сейчас в мире есть очень много фитнес-браслетов, и в последние несколько лет эти устройства пользуются небывалой популярностью у пользователей. На рынке лучшим все еще остается фитнес-браслет компании Xiaomi — Mi Band, которого на данный момент уже есть четыре поколения. От выхода четвертого прошел уже почти год, и пришло время выхода пятого поколения. Буквально недавно появилась информация о том, чем удивит Xiaomi Mi Band 5.
Ожидаемо, компания не будет выпускать фитнес-браслет по более высокой цене, она должна остаться на уровне 24 доллара. Именно с таким ценником он будет продаваться на территории Китая, а в других странах, разумеется, будет подороже. Созданием браслета занимается компания Huami, которая уже официально подтвердила, что именно ей доверили разработку Xiaomi Mi Band 5. Официальная презентация фитнес-браслета пройдет в конце следующего месяца текущего года.
Несмотря на то, что осталось более месяца до презентации, большинство характеристик нового фитнес-браслета уже известны. Он получит OLED-дисплей диагональю 1.2 дюйма с разрешением 360 × 180 пикселей. Как и в прошлом поколении, дисплей будет сенсорным. В ремешке будет встроен USB-A, что позволит заряжать браслет без любых проприетарных разъемов, которые были в прошлых поколениях Mi Band.
Xiaomi Mi Band 5 будет также оснащен Bluetooth 5.1 Low Energy, который будет использоваться для синхронизации данных со смартфоном, что обеспечит функцию поиска устройства. Главной фишкой браслета станет модуль NFC, который впервые в истории Mi Band можно будет использовать для совершения бесконтактных платежей за пределами Китая. Это станет возможно благодаря сертификации Google Pay, которой раньше не было, поскольку раньше Mi Band с NFC поддерживал работу только на территории Китая, при помощи платежной системы Mi Pay.
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