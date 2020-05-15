Vivo показала необычную многомодульную камеру смартфона X50 Pro (фото)

Компания Vivo обнародовала тизер-изображение и видеоролик, демонстрирующие весьма необычную многокомпонентную камеру, которая войдёт в оснащение производительного смартфона X50 Pro.

Официальный анонс аппаратов семейства Vivo X50 намечен на 1 июня. В серию будут включены базовая модель Vivo X50, а также модификации Vivo X50 Lite и Vivo X50 Pro.

Как можно видеть на тизере, камера Vivo X50 Pro объединит четыре оптических модуля. Причём основной блок получит очень большой объектив и крупный датчик изображения. Говорится о поддержке 5-кратного оптического и 10-кратного цифрового зума. Кроме того, упомянута продвинутая система стабилизации изображения.

Модель Vivo X50, в свою очередь, якобы будет оборудована тройной камерой, состоящей из основного блока, модуля с ультраширокоугольной оптикой и телефотомодуля. Фронтальная камера расположится в небольшом отверстии в левом верхнем углу дисплея.

Известно, что смартфоны серии X50 смогут работать в мобильных сетях 5G. Прочие технические характеристики пока, к сожалению, не раскрываются.