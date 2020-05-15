В Минздраве предложили условия работы детсадов во время карантина

В Министерстве здравоохранения обнародовали предложения по организации работы заведений дошкольного образования на период карантина.

Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки со ссылкой на распоряжение Главного санитарного врача Украины.

Перед началом работы:

работникам детских садов должны измерить температуру. Если показатели превысили 37,2 градуса – воспитатель к работе с детьми не допускается.

обязательный температурный скрининг должны провести детям перед входом в детсад. Утренний прием ребенка проводит воспитатель группы за пределами заведения. Родители или люди, сопровождающие ребенка, должны быть в защитной маске.

каждые 4 час детям должны измерять температуру с занесением показателей в соответствующий журнал. Если в течение дня у ребенка будет зафиксирована температура тела более 37,2 градуса, то она не сможет посещать садик. Воспитанника заведения вынуждены будут изолировать по информированию медиков и родителей.

В то же время на входе в заведение должно быть оборудовано место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

На период карантина воспрещается использовать тканевые многоразовые полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом. Также в помещении должны регулярно дезинфицировать поверхности и проводить проветривание.