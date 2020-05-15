В Минздраве предложили условия работы детсадов во время карантина

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В Министерстве здравоохранения обнародовали предложения по организации работы заведений дошкольного образования на период карантина.
Об этом говорится на сайте Министерства образования и науки со ссылкой на распоряжение Главного санитарного врача Украины.
Перед началом работы:
В то же время на входе в заведение должно быть оборудовано место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.
На период карантина воспрещается использовать тканевые многоразовые полотенца, мягкие игрушки и ковры с длинным ворсом. Также в помещении должны регулярно дезинфицировать поверхности и проводить проветривание.
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