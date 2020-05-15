Петрашко о долгосрочном рефинансе НБУ: Банки будут покупать ОВГЗ, а не кредитовать

Министр экономики Игорь Петрашко в интервью Liga.net высказал мнение, что предоставление Нацбанком долгосрочного рефинансирования для банков не будет стимулировать процессы кредитования экономики. По мнению чиновника, соответствующие средства пойдут на финансирование дефицита госбюджета (через покупку банками ОВГЗ, – ред.).

“От того, что НБУ выдает рефинанс, стимулирование экономики не появится. Реальность сегодня такова, что деньги, полученные от рефинанса, пойдут на финансирование государственного бюджета.

В то же время, ресурс банков заморожен из-за депозитных сертификатов. То есть ресурса недостаточно, а тот что у есть банков, идет не на кредитование экономики.

Без кредитования роста экономики не будет. Для того, чтобы мы начали расти на 7-8% в год, нам надо, чтобы около 400 млрд грн кредитов ежегодно выдавала банковская система. Этого следует достичь. Большинство банков рапортует о том, что на кредиты нет спроса, качественного заемщика нет. А как ему появиться, когда ставка 20%? Нам нужно радикально изменить правила на банковском рынке.

Мы должны расти темпами 7-8%. Что для этого нужно? Прежде всего, чтобы у банков появилась мотивация кредитовать. Во-вторых, точечная помощь от государства, как то дополнительные госгарантии для секторов, которые пострадали то ли от карантина, то ли, например, от засухи, или требуют инновационного развития.

Так же государству стоит частично принимать риски в долгосрочных инфраструктурных проектах. Почему мы поддерживаем Укравтодор? Потому что понимаем, что строить они будут каждый год, но срок окупаемости этого строительства слишком долог. Участие государства делает такие проекты интересными и понятными для кредиторов”, – отметил Игорь Петрашко.

Чиновник назвал “очень большой” ставку 10%, под которую “Укравтодор” привлекает кредиты.

“Проекты под обновление основных фондов под такую ​​ставку невозможны. Ни один инвестор не согласится на такие условия, нормальное инвестиционное финансирование – это 2-3% годовых, в идеале – близко к нулю для наукоемких и экспортоориентованных предприятий. Если ты хочешь привлечь иностранные инвестиции, надо не только создать хорошие юридические условия (защита прав кредитора. – ред.), но и продемонстрировать, что здесь есть дешевые деньги, при условии, что инвестор вложит в проект своих 30-40 процентов”, – сказал И. Петрашко.

По его словам, госпрограмма “Доступные кредиты 5-7-9%” “де-факто не заработала на полную мощность” (цитата).

“До обновления программы, за 3 месяца всеми банками-партнерами программы “Доступные кредиты 5-7-9” выдан 451 кредит на общую сумму 276 млн грн. Это очень мало. И мы понимаем, что она не будет работать сейчас, потому что банки не хотят брать на себя риски выдачи средств. Поэтому портфельные гарантии могут стать двигателем кредитования.